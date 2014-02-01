مستقبل وطن " دمياط " يفوز بالمركز الثالث والرابع " رياضيا وثقافيا "

اكد المنسق العام لحملة مستقبل وطن بمحافظة دمياط الاستاذ "محمد رمضان " حيث آنتهت بالأمس فعاليات المعسكر التدريبى الأول لقيادات" حملة مستقبل وطن "والمقام بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية فى الفترة من "28 يناير 2014 الى 31 يناير 2014" ، وكان الهدف من هذا المعسكر التدريبى هو تنمية وتطوير المهارات الذاتية لدى قيادات الحملة عن طريق بعض الندوات والدورات التدريبية وورش العمل ، وقد تتضمن المعسكر زيارات لكلا من المنطقة الشمالية العسكرية و لواء الوحدات الخاصة بالقوات البحرية ، كما تخلل المعسكر بعض المسابقات الرياضية والفنية والثقافية وقد حصل فريق دمياط على المركز الثالث فى المسابقة الرياضية كما حصل على المركز الرابع فى المسابقة الثقافية كما حصل محمد رمضان فتحى منسق الحملة بدمياط على جائزة المنسق المثالى على مستوى الجمهورية .

شبكةعيونالإخبارية

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