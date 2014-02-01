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جامعة القاهرة: انتظام امتحانات التعليم المفتوح وهناك 300 حالة غش

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جامعة القاهرة: انتظام امتحانات التعليم المفتوح وهناك 300 حالة غش جامعة القاهرة: انتظام امتحانات التعليم المفتوح وهناك 300 حالة غش

تابع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، تقرير سير أعمال امتحانات طلاب التعليم المفتوح بالجامعة الذى عرضه الدكتور عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، والتى بدأت يوم الأحد 26 يناير بكليات التعليم المفتوح بالقاهرة، ومقار جامعات الشراكة بالمحافظات فى كليات التعليم المفتوح السبعة، وهى الزراعة والتجارة والآداب والإعلام ودار العلوم ورياض الأطفال.

وكشف تقرير سير الامتحانات فى أسبوعه الأول عن انتظام أعمال امتحانات التعليم المفتوح، والتى لم تشهد أية أعمال شغب تؤثر على سيرها، وكانت حالات الغش بين الطلاب فى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الأول، حيث بلغت نحو 300 حالة على مستوى الكليات، وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها فى وقتها.

وكثف الأمن الإدارى من تواجده على جميع مداخل ومخارج الجامعة، وفى محيط مقار الامتحانات، فيما يتواجد عدد كاف من مراقبى الامتحانات والأساتذة داخل اللجان مع وجود عنصر نسائى لمساعدة الطالبات، وتنتهى امتحانات التعليم المفتوح يوم 11 فبراير الحالى.

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