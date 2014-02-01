كيف تراقبين تصرفات أطفالك على الفيسبوك بذكاء؟

تصبح مراقبة تصرفات وسلوكيات أبنائك على "فيسبوك" ضرورة لا غنى عنها مما قد يضع الأهل أحيانا في مواقف حرجة أو تصادمية مع أولادهم ان لم تتم هذه العملية بذكاء ووعي. ولذا اخترنا في "سيدتي وطفلك" أن نقدم لك مجموعة من النصائح الخاصة بالشكل الأمثل لمتابعة أبنائك في واحدة من أضخم شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت.

1- قومي بإنشاء حساب على موقع الفيسبوك

إن لم تكوني قد قمت بذلك بعد فالآن هو الوقت المناسب لذلك!. لا تفوتي فرصة التواصل مع أبنائك عبر الفيسبوك إلى جانب مراقبة الادراجات والتعليقات التي يشاركونها على حائطهم مع الآخرين.

2- ساعدي طفلك في إنشاء حسابه على فيسبوك وقومي بضبط إعدادات الحساب بنفسك

في حال كنت أكثر خبرة في استخدام الفيسبوك فاننا ننصحك بمساعدة طفلك في انشاء حسابه الخاص، واضبطي الإعدادات بحيث لا يقبل إضافة اصدقاء لا يمكن الاطلاع على حائطهم وادراجاتهم الخ. وذلك للتعرف على طبيعة تصرفاتهم ورغباتهم للوقاية من متصيدي الأطفال.

3- ضعي قواعدك الخاصة لاستخدام طفلك للفيسبوك

كوني واضحة مع طفلك بخصوص ارتباط وجوده على الفيسبوك بمتابعتك الدائمة لتصرفاته وادراجاته. كما واصري على ان يقبلك ضمن دائرة اصدقائه قبل انشاء الحساب.

4- صادقي طفلك على فيسبوك

بعد إضافتك الى دائرة الأصدقاء، تجنبي احراج طفلك عن طريق التعليقات أو الادراجات. سيميل طفلك إلى الاحتفاظ بصداقتك على فيسبوك، طالما أنك لا تضرين بسمعته الرقمية بين أصدقائه.

5- حافظي على الحوار والتواصل مع أولادك

أظهري الحب والثقة لطفلك ووضحي له بأن عملية متابعتك له على فيسبوك تهدف الى حمايته وتجنيبه المضايقات والتحرش. احرصي على أن تكون قناة الحوار مفتوحة على الدوام مع طفلك واجعليه يشعر بأن بامكانه اللجوء اليك باستمرار.

6- ركزي على توضيح معنى "الصداقة" على الفيسبوك لأطفالك

وضحي لهم الفرق بين الأصدقاء الجيدين والسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي. اشرحي لهم أهمية ما يدرجه هؤلاء الاصدقاء من محتوى قد يكون مسيئاً أو غير ملائم لعاداتنا وتقاليدنا وأهمية تجنب قبول الصداقة من أمثالهم على فيسبوك.

7- احرصي على تحذير طفلك من إدراج معلومات شخصية او خاصة

حذريه من نشر رقم هاتفه الشخصي أو عنوان البيت أو عناوين الأقارب أو أي معلومات شخصية على حسابه، كي لا يستفيد منها أشخاص غير مناسبون.

8- تعزيز الوازع الديني في التعامل مع الذات والآخرين حتى لو كان ذلك على فيسبوك.

9 - خشية الله واتباع التعاليم الدينية

من أهم ما يجب غرسه في نفسية الطفل أثناء استخدامه لحسابه. ذكريه دائما بأهمية الحرص على عدم مخالفة قواعد الاسلام واتباع الخلق الكريم في التعامل مع أصحاب الحسابات الأخرى.