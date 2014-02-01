طلاب الإخوان ينعون ذكرى مجزرة بورسعيد.. ونشطاء: قياداتكم من أضاعوا حقوق الشهداء

نشرت صفحة طلاب أنصار جماعة الإخوان ما يسمى بـ” حركة طلاب ضد الإنقلاب” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) صورة الطفل أنس الذي لقى مصرعه خلال مجزرة ستاد بورسعيد الشهيرة خلال لقاء ناديي الأهلي والمصري ، قائلين ” اليوم ذكرى مجزرة بورسعيد … 74 شاب قتلوا بغير ذنب ، و مازال الجاني لم نقتص منه ” ، كما تساءل القائمين على الصفحة “ بعد مرور عامان على استشهادهم، هل سنترك حق دمائهم ، هل سنترك القاتل ؟ ” .

فيما رد عليهم نشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” الدكتور أكرم الشاعر القيادي الإخواني الشهير العضو البرلماني السابق كان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي إنتدبها مجلس الشعب حينها ولم يأتي بجديد في تلك القضية ” ، فيما قال أخرون ” أنتم تتاجرون بقضية تسبب قياداتكم الإخوانية في ضياع حقوق الأرواح التي قتلت في ستاد بورسعيد” .