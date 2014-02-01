هاجل: واشنطن ملتزمة امام الاوربيين باقامة منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا

أعلن وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل ان واشنطن ستنفذ التزامانها امام الشركاء الاوربيين بإقامة منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا.

وكما ذكر فى “روسيا اليوم” قال هاغل في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ يوم 1 فبراير إن الجانب الامريكي يولي اهتماما كبيرا لنشر هذه المنظومة “للدفاع بوجه التهديد الايراني الصاروخي”، مشيرا الى أنه خلال زيارته الى بولندا أكد التزام الولايات المتحدة باقامة البنى التحتية للدرع الصاروخية في البلاد.

وأوضح هاغل أن 3 سفن ستضاف الى مجموعة سفن Donald Cook في اسبانيا خلال العامين القادمين في اطار نشر العناصر البحرية للدرع الصاروخية الاوروبية.

واشار هاغل الى ان التحديات الجدية امام امن الولايات المتحدة وشركائها في اوروبا تتخذ طابعا عالمياً، وتتمثل بعدم الاستقرار والعنف والتطرف في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسياسة دول ككوريا الشمالية ايضاً، اضافة الى اللامساواة الاقتصادية والفقر والجوع.