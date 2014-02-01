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السيسي: القيم الأخلاقية للقوات المسلحة العربية ثوابت راسخة بتضحيات أبناؤها

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السيسي: القيم الأخلاقية للقوات المسلحة العربية ثوابت راسخة بتضحيات أبناؤها السيسي: القيم الأخلاقية للقوات المسلحة العربية ثوابت راسخة بتضحيات أبناؤها

انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في دورتها الرابعة والعشرين والتي تستضيفها خلال الفترة من الأول حتي السابع من فبراير الجاري تحت شعار “تأييد ونصرة مصر” بمشاركة وفود من 17 دولة عربية شقيقة وبحضور السيناتور عبد الحميد حامد رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء كضيف شرف الدورة، والدكتور سامي كاشور نائبا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للمشير عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ألقاها نيابة عنه اللواء أركان حرب نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء المصرية، وقدم فيها الترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة على أرض مصر التي طالما جاهدت من أجل نصرة قضايا أمتها، والحفاظ على وحدة الصف العربي.

وأكد أن انعقاد هذه الدورة وسط هذا الخضم من الأحداث على الساحتين المحلية والإقليمية يعطي دلالة واضحة على أن شرف العسكرية العربية مصان، وأن القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية التي تتبعها الجيوش العربية هي ثوابت راسخة ومحصنة بما يقدمه أبناؤها من تضحيات من أجل مستقبل أفضل لوطننا العربي.
> ويشمل جدول أعمال الدورة العديد من الجلسات لعرض إنجازات الجمعيات والمنظمات التابعة للاتحاد العربي وتحديد آليات للتعاون والعمل المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء وضحايا الحروب والعمليات العسكرية وأسرهم.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب أمين حسين رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء ورئيس الدورة الحالية على أهمية التنسيق وتبادل الرؤي بين الجمعيات العربية والفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لقدامي المحاربين ومصابي العمليات وأسر الشهداء عرفانا بما قدموه من تضحيات وبطولات من أجل نصرة أوطانهم.

أ ش أ

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