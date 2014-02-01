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موناكو الفرنسي يضم التونسي «عبد النور» والبلغاري «برباتوف»

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موناكو الفرنسي يضم التونسي «عبد النور» والبلغاري «برباتوف» موناكو الفرنسي يضم التونسي «عبد النور» والبلغاري «برباتوف»

البلغاري برباتوف

أعلن موناكو الفرنسي، تعاقده مع المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف، من فولهام الإنجليزي حتى نهاية الموسم، والمدافع الدولي التونسي أيمن عبدالنور، من مواطنه تولوز، وذلك قبيل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب «عبدالنور»، البالغ من العمر 24 عامًا، في تولوز منذ يوليو 2011، وهو يلعب بالقدم اليسرى، وسيكون في منافسة مع الفرنسي إريك أبيدال لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية.

وسعى الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب موناكو، إلى تعزيز صفوف فريقه بعد الضربة القوية التي تلقاها بإصابة مهاجمه الكولومبي، راداميل فالكاو، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم، فضم «برباتوف» الذي سبق له أن لعب في باير ليفركوزن الألماني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.

وسجل «برباتوف» خمسة أهداف مع فولهام هذا الموسم.  وكان موناكو ضم في وقت سابق المدافع النيجيري، إيلديرسون إيتشييجيلي، من براجا البرتغالي.

أ ف ب

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