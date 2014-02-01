“كاندي كراش” تحقق 500 مليون تحميل منذ ظهورها

كشفت شركة “كينغ” المطورة للعبة “كاندي كراش ساغا” عن الأرقام المميزة التي حققتها اللعبة منذ ظهورها العام الماضي على منصات فيسبوك وأندرويد وآيفون وآيباد.

وذكر موقع “ذا نكست ويب” التقني المتخصص أن أبرز أرقام لعبة “كاندي كراش”، تخطي عدد مرات تحميلها عبر جميع متاجر التطبيقات حاجز الـ500 مليون، ما يجعلها واحدة من أنجح الألعاب على الإطلاق، بحسب وصف الشركة.

كما أوضحت شركة “كينغ” أن من بين كل 23 مشترك على موقع فيسبوك يوجد مشترك يفضل لعبة “كاندي كراش”، كاشفة في نفس الوقت عن أبرز عادات “إدمان” محبي اللعبة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويساهم اتساع شعبية اللعبة بسرعة إلى دخولها منافسا قويا لأشهر الألعاب في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وأبرزها لعبة “الطيور الغاضبة”، التي احتاجت لنحو عامين لتصل إلى رقم الـ500 مليون تحميل.

يشار إلى أن “كاندي كراش” ظهرت للمرة الأولى على موقع فيسبوك في أبريل 2012 ثم الهواتف الذكية في نوفمبر وديسمبر من نفس العام، وتفوقت في مارس الماضي على لعبة “فارم فيل 2″ ، لتصبح أشهر لعبة على موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم.