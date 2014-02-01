بركات وأعضاء مجلس ادارة الاهلى فى الذكرى السنوية الثانية لشهداء مذبحة بورسعيد

حرص محمد بركات نجم الأهلى السابق الذى أعلن اعتزاله مؤخراً على الحضور إلى النادى والتواجد فى الذكرى السنوية الثانية لمذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الأهلى، وكان بركات من اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الأهلى والمصرى التى حدثت فيها المذبحة.

وحضر مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم والنجوم الى صالة الشهداء لإحياء الذكرى الثانية لشهداء النادى فى مذبحة بورسعيد، وحرصوا على الالتقاء بأسر الشهداء والحديث معهم.

وقام حسن حمدى بالمرور على كل أسر الشهداء وتقديم التعازى لهم فى الذكرى السنوية الثانية لرحيل أبنائهم.

وتتوافد أسر شهداء الأهلى على مقر النادى بالجزيرة لحضور الذكرى السنوية الثانية لمذبحة بورسعيد، وتتوجه الأسر الى صالة الشهداء لحضور التأبين.

أ ش أ