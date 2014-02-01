أمين عام الجامعة العربية يبحث مع رئيس وزراء ليبيا تطورات الأوضاع ببلادة

أ. ش.أ

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى جلسة مباحثات اليوم السبت بالقاهرة مع رئيس الوزراء الليبى على زيدان تناولت تطورات الأوضاع فى ليبيا والاستحقاقات الخاصة ببناء مؤسسات الدولة وفى مقدمتها انتخاب لجنة صياغة الدستور يوم 20 فبراير الجارى.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريح صحفى إنه جرى خلال اللقاء الحديث عن التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولى بروما يومى 6 و7 مارس المقبل حول دعم ليبيا ومساعدتها فى إعادة الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستشارك فى المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة أمينها العام الدكتور نبيل العربى.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا التحضيرات لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر فى بداية مارس المقبل والقمة العربية الدورية بالكويت بنهاية الشهر ذاته.

وأشار إلى أن زيدان أطلع العربى على التطورات والجهود لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا والاستحقاقات القادمة ومن بينها تشكيل لجنة إعداد الدستور.