هل يناسب "السوشي"حميتك؟

استطاع المطبخ الياباني أن يجتاح لائحة مأكولاتنا اليوم، من خلال "السوشي" الذي أصبح له عشّاقه، ولا سيّما الأثرياء منهم.وقد تسألين عمّا إذا كان "السوشي" عدو الحمية أم صديقها؟!

اختصاصية التغذية لانا فايد عريسي والمسؤولة عن مركز Low cal Diet Clinic تجيبك عن سؤالك...

قد لا يتعارض تناول "السوشي"وملحقاته مع الحمية الغذائية الصحيّة، نظراً إلى فوائد السمك وثمار البحر، وهذه الأخيرة تشكّل المكوّن الأبرز فيه.ولكن استهلاكه بصورة غير منطقيّة، قد يسبّب لك وزناً زائداً.

وإليك النصائح التالية، كي تستمتعي بطعم "السوشي" اللذيذ، بدون زيادة وزنك:

1 ـ تناولي الحساء قبل وجبة "السوشي"، لأنه يساعدك في الشعور بالشبع بسرعة، وفي تناول كميّة قليلة من السعرات الحرارية، تالياً. في الواقع، يحتوي كوب من حساء "الميزو" على ما يقلّ عن 75 سعرة حرارية. بالإضافة إلى ذلك، إنّ سلطة السلطعون الخالية من المايونيز والرقائق المقلية تضمّ أيضاً 75 سعرة حرارية.

2 ـ اختاري صنوف "السوشي" الخالية من المايونيز.

3 ـ ابتعدي عن الصنوف المقليّة المقرمشة، كما عن "التامبورا" المقلية.

4 ـ تناولي الصنوف المطهوّة على البخار، أو المشويّة، أو النيئة:أطلبي "الساشيمي" و"الماكي"، أي شرائح ثمار البحر النيئة التي لا يصحبها الأرز.

5 ـ اختاري القطع الغنية بـ "الأوميغا 3". وينصح، في هذا الإطار، بتناول السلمون والتونا، نظراً إلى غناهما بالبروتينات والدهون الصحيّة، كما أنّهما يقدّمان كميّة كبيرة من الفيتامين "دي".

6 ـ ركّزي على الصويا القليلة الصوديوم.

7 ـ انتبهي إلى حجم الحبة، ولا تتناولي ما يزيد عن 6 أو 8 قطع. وإن كنت تشعرين بالجوع، فتناولي الحساء أو السلطة.

8 ـ لا تفرطي في تناول حبوب "الإدمامي" أو حبات الصويا المسلوقة أو المعدة على البخار، إذ إنّ كلّ واحدة منها تحتوي على 10 سعرات حرارية.

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