أين ستمضي Kate Middleton يوم الحب؟

اختارت Kate Middleton أن تمضي جزءاً من يوم الحب بعيداً عن الأمير William، بسبب ارتباطها بمناسبة ملكيّة، تتمثل برعاية افتتاح ستوديو للرسم واستقبال عدد من الأطفال والموظفين؛ وذلك في 14 شباط.

وحسب موقع "Hello Magazine"، فقد أعلنت Kate سابقاً أنها من المؤمنين بقوة الرسم والفنّ في إحداث فرقٍ في الحياة، وهو ما يقوم به ستوديو الرسم يومياً.

وتُعتبر زوجة الأمير هي الراعي الرسمي لستوديو الرسم الوطني الموجود في مدرسة "Northolt High School" في لندن، منذ عام 2012، حين افتتحته للأطفال الذين تترواح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 عاماً، والذين يعانون من مشاكل في حياتهم، بوحي من قناعتها أنّ الرسم والفنّ هو علاج لكلّ من يعاني من ضعف في شخصيّته وقلة ثقة بنفسه.

وباستطاعة الستوديو استقبال حوالى الـ 60 تلميذاً أسبوعياً من داخل المدرسة وخارجها، فيما يستقبل عدداً إضافياً من التلاميذ في فرعيه الآخرين في لندن وأوكسفورد.

يُذكر أنّ الأميرة البالغة من العمر 32 عاماً، وأم الأمير George، ستشارك للمرة الأولى في مناسة ملكية منذ زواجها، وهي زيارة المعرض الوطني للصورة "National Portrait Gallery" في 11 شباط الجاري.