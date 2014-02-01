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محمود الترابي: انتظروا اليوم مفاجأة خاصة في the voice

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محمود الترابي: انتظروا اليوم مفاجأة خاصة في the voice محمود الترابي: انتظروا اليوم مفاجأة خاصة في the voice

الدارالبيضاء_ سميرة مغداد تصوير: محمد بلميلود

التقت "سيدتي" صاحب مقطع الفيديو الذي نال أعلى نسبة مشاهدة في ظرف قياسي، في منزله في الدار البيضاء، بعد نجاحه الباهر في برنامج "ذا فويس"، حيث أبهر المدرّبين جميعاً بصوته المميّز. إنّه المغربي محمود الترابي الذي أدّى مقطع "الموال"، ونال أكثر من مليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب"، ما جعل الصحف المغربية ووسائل الإعلام تُسارع إلى اكتشاف هذه الموهبة الفريدة.

وبناء على وعد سابق، استقبلنا محمود في بيت عائلته بالدارالبيضاء، وسط جوّ من السعادة، تجلّى خصوصاً على محيّا الوالد الشيخ محمد الترابي، مؤسس مدرسة المواهب الصوتية لتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية والابتهالات بالدارالبيضاء، مبدياً تأسّفه بشأن الذين وجدوا في مشاركة ابنه في البرنامج فرصة للهجوم عليه.

وحكى الوالد الترابي عن مسار ابنه في ميدان التجويد، وكيف أقصي مرات عديدة خلال عدة مسابقات، ممّا أثّر على محمود الابن الذي اختار أن يطلّ هذه المرة من باب الطرب الأصيل، ليبيّن للعالم موهبته من خلال "ذا فويس".

تحدثت "سيدتي نت" إلى الابن الذي بدا واثقاً من موهبته، وعبّر عن سعادته بهذا النجاح الذي لقيه أوّلُ ظهورٍ له قائلاً: "أنا ّ على أن أبيّن قدراتي وأن أعود بالناس إلى أيّام الطرب الأصيل". كما حدثنا عن مفاجأة ستحدث اليوم السبت، بدون أن يُفصح لنا عنها، مكتفياً بالقول: "تابعوا حلقة السبت، فالمفاجأة كبيرة".

 تفاصيل كثيرة اقرأوها قريباً، في لقاء خاصّ، على موقع "سيدتي نت".
 

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