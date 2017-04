Shakira و Rihanna إنسجام مطلق في الكليب الجديد

أصدرت Shakira الإعلان التحضيريّ للفيديو كليب الجديد لأغنيتها المشتركة مع Rihanna واسمها " Cant Remember To Forget You".

وذكر موقع "Daily Mail" أنّ الانسجام والتفاهم كانا باديين على المغنيتين، وفق ما أظهر إعلان الفيديو كليب، حيث كانت النجمتان مستلقيتين قرب حوض سباحة بلباس البحر الأسود، وفي يد كلّ واحدة منهما سيجارة، وتقومان بالتدخين، ثمّ تغوص Shakira لاحقاً في حوض السباحة.

كذلك تضمّن الإعلان بعض المشاهد الإضافية من الفيديو كليب، إذ يُظهر قصراً فخماً وضخماً جداً، حيث تستلقي Shakira على حائط وتغني، فيما تظهر Rihanna في مقدّمة لقطة بانورامية لمدينة لوس أنجلوس، ثمّ في لقطة مباشرة لوجهها.

المغنية الكولومبية ذات الشعبية الواسعة قالت إنها لم تجد أفضل من Rihanna لتشاركها هذه الأغنية التي تجمع بين موسيقى الريجي والروك معاً.

يذكر أن Shakira صرّحت مسبقاً أنها ترى في Rihanna المرأة الأكثر إثارةً على كوكب الأرض، وإنها تعلمت منها الكثير عن الرقص، بالإضافة إلى الانسجام الكبير الذي حصل بينهما على الصعيد الشخصيّ والفنيّ.

