لجنة إدارة نقابة المهندسين: لا عودة للحراسة مرة أخرى وفق الدستور الجديد

وجه المهندس معتز الحفناوى عضو لجنة الحكماء والقائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين الشكر لوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، وذلك وهو الوزير المشرف على النقابة، لموقفه الوطنى وحرصه على تنفيذ رغبة المهندسين بعقد جمعية عمومية طارئة بناء على رغبة 176 مهندسا، لسحب الثقة من المجلس السابق .

وأضاف معتز الحفناوى فى بيان له اليوم، أن موقف وزير الموارد المائية والرى حقق إرادة المهندسين، وذلك بتشكيل لجنة من حكماء المهندسين لإدارة النقابة وإعدادها لإجراء انتخابات نزيهة خلال 90 يوما.

وتابع الحفناوى فى بيانه، بعد 17 عاما من الحراسة ونضال المهندسين لإنهاء فرض الحراسة عن النقابة، تم رفع الحراسة، وكان وزير الرى آنذاك الدكتور هشام قنديل، والذى قام بتشكيل لجنة لإدارة النقابة، وإجراء الانتخابات فى عام 2011، وفى نهاية نفس العام، تم إجراء الانتخابات وتولى المجلس النقابة فى بداية 2012 .

وقال إن هناك بعض الأقاويل حول عودة الحراسة مرة أخرى مشكلة فى اللجنة، متناسين أن الدستور المصرى الحالى به مادة تنص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية .