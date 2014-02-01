اتحاد الصحفيين العرب ينعى الإعلامى الإماراتى عبد الله عمران تريم

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، الإعلامى الإماراتى الدكتور عبد الله عمران تريم ، الذى انتقل أول أمس الخميس إلى رحاب الله، بعد رحلة طويلة فى الصحافة، موضحاً أن الفقيد شكل مع شقيقه الراحل تريم عمران تريم، فريقاً عظيماً قاد حركة الفكر والتنوير فى هذه البقعة الغالية من الوطن العربى .

وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم السبت، أن تريم تولى حقيبتى وزارتى العدل والتربية والتعليم، وكان ضمن فريق المفاوضين فى مشاورات قيام اتحاد الإمارات العربية، وأسس مع شقيقه مجلة الشروق السياسية الجامعة وجريدة الخليج اليومية التى صدرت عام 1970، ضمن دار الخليج التى تعد من أكبر وأعرق المؤسسات الصحفية فى الإمارات، وتصدر عنها إلى جانب جريدة الخليج، مجلات الشروق وكل الأسرة والاقتصادى والأذكياء وجريدة جلف توداى التى تصدر بالإنجليزية .

ومن جانبه أعرب حاتم زكريا الأمين العام للاتحاد عن تقديرهم لقيمة الإعلامى الإمراتى البارز وعائلته فى خدمة الصحافة العربية منذ عشرات السنين، وإسهامه فى الحياة الصحفية والفكرية بالإمارات، مستكملاً "نسأل الله العلى القدير أن يعوض الشعوب العربية عنه خيراً، ويرحمه ويلهم أسرته وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان، ويدخله فسيح جناته".