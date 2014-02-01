زيادة شاشات عرض فيلم ” لامؤاخذة ” إلي 35 شاشة

بعد نجاح فيلم “لامؤاخذة” في دور العرض المصرية، وتخطي إيرادته المليون جنيه في أسبوعه الأول، قررت المجموعة الفنية المتحدة وشركة الماسة للإنتاج الفني زيادة عدد شاشات عرض الفيلم إلى 35 شاشة، وكان الفيلم قد انطلق في مصر، يوم الأربعاء، 22 يناير، من خلال 32 شاشة عرض في 8 محافظات.

فيلم “لامؤاخذة” من إخراج وتأليف عمرو سلامة، وأنتجته شركتا فيلم كلينك وThe Producers Films التي يديرها المنتج هاني أسامة، والتوزيع الداخلي: المجموعة الفنية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم: الماسة للإنتاج الفني، ويشارك في بطولة الفيلم النجمان كندة علوش وهاني عادل، مع أحمد داش الذي يقوم بدور الطفل.

وكان افتتاح مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية قد شهد العرض العالمي الأول لفيلم لامؤاخذة، يوم 19 يناير – كانون الثاني، وذلك قبل 3 أيام من إطلاقه في دور العرض.

ويُعرض فيلم لامؤاخذة في دور العرض المصرية: القاهرة أمريكانا بلازا بـ 6 أكتوبر، دريم لاند بـ 6 أكتوبر، سيتي سكيب مول بـ 6 أكتوبر، نايل سيتي بكورنيش النيل، سيتي ستارز بمدينة نصر، جولدن ستارز بمدينة نصر، دارالإشارة بمدينة نصر، هيلتون رمسيس بوسط البلد، جالاكسي بالمنيل، أوديون بوسط البلد، كوزموس بوسط البلد، التحرير بالدقي، السراي مول بحدائق القبة، الأمير بشبرا، مودرن بشبرا، فاميلي بالمعادي، نورماندي بمصر الجديدة، كونكورد السلام بمصر الجديدة، جالاكسي مول العرب بـ 6 أكتوبر، الهرم بالجيزة، جولف سيتي بالعبور، لافا ميتنج بوينت بالتجمع الخامس، الإسكندرية سان ستيفانو، سيتي سنتر كارفور، أمير، جرين بلازا، كيروسيز، سموحة، بنها والمصرية بلازا ببنها، الجزيرة بالمنصورة، دنيا بالإسماعيلية، الأسرة بالزقازيق، ريفولي بطنطا، سكيب بالمنيا، كيروسيز بشرم الشيخ.