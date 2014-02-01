أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عشيقة هولاند مرشحة لجائزة “سيزار” السينمائية

Google+ Print
عشيقة هولاند مرشحة لجائزة “سيزار” السينمائية عشيقة هولاند مرشحة لجائزة “سيزار” السينمائية

جولي غاييه

ضمن قائمة الأسماء المرشحة لنيل جائزة “سيزار”الفرنسية للأفلام السينمائية، ظهر اسم الممثلة الفرنسية جولي غاييه، ضمن القائمة، لأحسن دور ثانوي عن دورها في فيلم “كي دورسي” للمخرج بيرترون تافيرنيي، حسب ما أعلنته أمس أكاديمية جوائز سيزار.

وقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً عن علاقة غرامية تجمع بين جولي غاييه والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعد أن كشفت مجلة “كلوزر” علاقته السرية معها وانفصاله عن صديقته السابقة فاليري تريرفايلر.

وتتمتع جولي بشعبية في فرنسا حيث مثلت في أكثر من 70 فيلماً. يشار إلى أن جائزة سيزار للسينما هي الجائزة الوطنية الفرنسية التي تمنح منذ 1976 لأفضل الأفلام السينمائية المنتجة خلال العام من قبل أكاديمية فنون وتقنيات السينما، وغالباً ما توصف هذه الجائزة بأنها المقابل الفرنسي لجائزة الأوسكار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا