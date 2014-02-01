عشيقة هولاند مرشحة لجائزة “سيزار” السينمائية

ضمن قائمة الأسماء المرشحة لنيل جائزة “سيزار”الفرنسية للأفلام السينمائية، ظهر اسم الممثلة الفرنسية جولي غاييه، ضمن القائمة، لأحسن دور ثانوي عن دورها في فيلم “كي دورسي” للمخرج بيرترون تافيرنيي، حسب ما أعلنته أمس أكاديمية جوائز سيزار.

وقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً عن علاقة غرامية تجمع بين جولي غاييه والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعد أن كشفت مجلة “كلوزر” علاقته السرية معها وانفصاله عن صديقته السابقة فاليري تريرفايلر.

وتتمتع جولي بشعبية في فرنسا حيث مثلت في أكثر من 70 فيلماً. يشار إلى أن جائزة سيزار للسينما هي الجائزة الوطنية الفرنسية التي تمنح منذ 1976 لأفضل الأفلام السينمائية المنتجة خلال العام من قبل أكاديمية فنون وتقنيات السينما، وغالباً ما توصف هذه الجائزة بأنها المقابل الفرنسي لجائزة الأوسكار.