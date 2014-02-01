بطولة الإمارات لتحدي عناصر الإطفاء تنطلق في أبوظبي

تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع شركة 911 للتدريب على مكافحة الحريق والسلامة المهنية، بطولة الإمارات العالمية لتحدي عناصر الاطفاء 2014، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2014" خلال الفترة من 1 حتى 3 أبريل المقبل.

وتقام البطولة برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وهي عبارة عن مسابقات تحفيزية فريدة من نوعها على صعيد اللياقة البدنية والقدرة على التحمل والابتكار، وتبادل المهارات بين عناصر الإطفاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الحريق.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالاً كبيراً من المشاركين من جميع أنحاء العالم لتمثيل دولهم، والتنافس على الجوائز التي يقدر مجموعها بمئة وخمسين ألف دولار أميركي، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة خلال الفترة من الأول من فبراير حتى منتصف شهر مارس المقبل، ويمكن للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بالبطولة التقدّم بطلبها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، http://911-challenge.com/ .

شحذ الهمم

وقال اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، إن إقامة مثل هذه البطولة تهدف إلى شحذ همم رجال الإطفاء باستمرار وخلق جو من المنافسة الشريفة بينهم، وذلك على صعيد السرعة والمهارات واللياقة البدنية، واتخاذ القرار المناسب، خاصة عندما يتعلق الموضوع المطروح بالحرائق والحوادث وغيرها من حالات الطوارئ، فإن أي تأخير بسيط، وإن كان لمدة ثوان معدودة، قد يحدث فرقاً في إنقاذ حياة إنسان يواجه الخطر.

وأضاف أن توفير مقومات الأمن والسلامة يتصدر قائمة الأولويات، التي تحرص وزارة الداخلية على تعزيزها لحماية المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دوماً إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الجمهور؛ ومساعدتهم على التعامل بحرفية عالية مع حالات الحرائق والحوادث، نظراً لأن فوائد المعرفة أكثر سرعة وانتشاراً من الحريق.

آخر المستجدات

وكان اللواء الكتبي ترأس اجتماعاً بحضور الأعضاء كافة، ناقش فيه آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة بتنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2014"، حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بما يحقق التطلعات المأمولة، داعياً إلى إتاحة الفرصة لعرض أفضل التقنيات والأجهزة في هذا الحدث المهم، وتثقيف الجمهور خصوصاً طلاب وطالبات المدارس والجامعات.

أفضل الممارسات

من جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتق عناصر الدفاع المدني لم تعد تقتصر على مكافحة الحرائق، بل أصبحوا يمثلون قوة فاعلة في زيادة الوعي ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع، لتوفير أعلى مستويات السلامة والحماية، لافتاً إلى أن هذه البطولة العالمية تمثل فرصة جيدة لعناصر الدفاع المدني وشرائح المجتمع للاطلاع على أفضل الممارسات المتّبعة في هذا القطاع، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.