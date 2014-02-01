"الطرق" ترسي عقد تنفيذ 4 جسور مشاة مكيفة لترام دبي

اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ترسية عقد تنفيذ أربعة جسور مشاة مغطاة ومكيفة لمشروع ترام دبي، حيث سيتم تنفيذ جسرين للمشاة على شارع الصفوح، لخدمة مستخدمي الترام والقاطنين على جانبي الطريق، فيما يربط الجسران الاخران منطقة تيكوم مع المنطقة المقابلة لها، وكذلك دبي مارينا مول، الامر الذي يوفر للجمهور وسيلة تنقل آمنه لعبور الطريق في تلك المنطقة الحيوية.

وقال الطاير: يأتي تنفيذ المشاريع الجديدة انطلاقا من حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحسين وتطوير شبكة الطرق الرئيسة في مدينة دبي، والمحافظة على سلامة المشاة وربط المناطق السكنية والتجارية بعضها ببعض والتقليل من حوادث الدهس، مشيراً إلى أنه روعي في تنفيذ جسور المشاة الجديدة أن تكون جمعيها مغطاة ومكيفة إضافة الى توفير مصاعد كهربائية وسلالم، كما روعي في تنفيذها انسجام الطابع المعماري للجسور مع جمالية شكل عربات ومحطات ترام دبي، والتصميم العمراني للوحدات السكنية في المنطقة، إلى جانب مراعاة تحقيق مستوى عالي من الراحة للمستخدمين عن طريق تركيب المصاعد كهربائية وتنفيذ طرق منحدرة تلبي متطلبات فئة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة أن هيئة الطرق والموصلات تولي مستخدمي الطريق وتحديداً المشاة اهتماماً كبيراً وتحرص على توفير وسائل انتقال أمنة لهم لعبور الطريق، موضحاً أن اختيار مواقع تنفيذ الجسور يتم بناءً على دراسات مرورية تعتمد على كثافة حركة السكان بين جانبي الطريق، وفي المناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات، وفي المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس (النقاط السوداء).

واضاف إن هيئة الطرق والمواصلات نفذت حتى الأن 94 جسراً للمشاة، شاملة جسور المشاة الخاصة بمحطات مترو دبي، ويجري العمل حالياً على تنفيذ 11 جسر، تم افتتاح سبعة جسور منها، ويتوقع افتتاح الاربعة المتبقية خلال الشهر القادم، وستقوم الهيئة وفقاً للخطة الشاملة لمعابر المشاة والسلامة المرورية، بطرح مناقصة لتنفيذ سبعة جسور جديدة للمشاة خلال هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات اعتمدت العام الماضي خطة تنفيذ 17 جسرا للمشاة في الأعوام 2013 ـ 2016م، موزعة على مختلف المواقع الحيوية في إمارة دبي، حيث يتم في المرحلة الأولي 2013 ـ 2014م تنفيذ 9 جسور تقدر تكلفتها بنحو 45 مليون درهم، وتم توزيع الجسور على عدد من المواقع الحيوية بوقع جسرين للمشاة في شارع بني ياس احدهما بالقرب من مبنى بلدية دبي، وجسر واحد في شارع دمشق بالقرب من المكتبة العامة، وجسر في شارع الميناء، وجسر في شارع بغداد، وأخر في شارع آل مكتوم، وجسر في شارع الخوانيج بالقرب من اريبيان سنتر، وجسر في شارع الخيل بالقرب من منطقة القوز الصناعية، وجسر أخر بالقرب من أبراج الإمارات، وتتضمن المرحلة الثانية 2015 ـ 2016م بناء ثمانية جسور للمشاة موزعة على عدد من المواقع الحيوية، بواقع جسرين في شارع العوير، وجسر واحد في شوارع عمان وميدان ودمشق والخوانيج والقدس والدوحة، ومن أهم الجسور التي انجزتها هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً جسر المشاة على شارع السعادة مقابل مركز دبي التجاري العالمي (قاعة المؤتمرات)، يبلغ طوله 92 متر، ويتميز بوجد مصعدين كهربائيين في كل اتجاه لاستيعاب الأعداد الكبيرة من زوار المركز، وكذلك جسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد، الأول بالقرب من سوق الخضار والفواكه بالعوير، بطول 100 متر، والثاني بالقرب من سكن العمال في المحيصنة بطول 86 متر.

> ودعا سعادة مطر الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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