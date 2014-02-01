كيف تستقبلين الزيارات المفاجئة؟

جرت العادة، سابقاً، على أن يقوم المرء بزيارة أناس آخرين، في وقت محدّد.ولكن الزيارات أصبحت اليوم تخضع لأصول معيّنة، منها تحديد المواعيد، كما موضوع الزيارة، مع عدم التأخّر بالطبع عن الموعد المحدّد.ولكنه في العديد من الأحيان، قد تتعرّضين لزيارات مفاجئة، تحدث تعمّداً أو من غير قصد.

"سيدتي نت" يقدم لك بعض النصائح المستمدّة من خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر كي تحسني التصرف مع الضيوف الذين يفاجئونك بزياراتهم غير المتوقّعة.

ـ إذا كنت مرتبطة بموعد آخر، يمكنك تحديد وقت الزيارة للضيف؛ فمثلاً: يمكنك الاستئذان منه باضطرارك إلى ترك البيت بعد 15 دقيقة، نظراً إلى ارتباطك بموعد آخر.

ـ إذا لم يكن لديك ارتباطات خارجيّة، عليك أن تستقبلي ضيفك وتقومي بواجبه على أكمل وجه.

ـ يعتبر فنجان القهوة حدّاً أقصى للضيافة في أثناء الزيارة الفجائيّة، بينما يكون حدّاً أدنى في الزيارات المصحوبة بموعد مسبق.

ـ إذا جاء الضيف في وقت الغداء، فعليك أن تعتبريه أحد أفراد البيت، من خلال استقباله على المائدة لتناول الطعام.

ـ إذا لم تكوني قد باشرت بتناول الغداء، فبإمكانك أن تستقبليه، على أن تتناولي الطعام من بعد مغادرته.

ـ وبعد انتهاء الزيارة، يحق لك أن توجّهي له ملاحظة بلباقة، كتحديد موعد مسبق في المرّة اللاحقة.

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