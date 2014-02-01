وفاة الفنانة زيزي البدراوي

توفيت الفنانة زيزي البدراوي مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ70 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة، حيث كانت الفنانة ترقد بالمستشفى لفترات طويلة في الآونة الأخيرة.

وأكد وكيل نقابة الممثلين سامح الصريطي أن الراحة عانت كثيراً مع المرض وقضت وقتاً طويلاً في المستشفى، معلناً عن أن صلاة الجنازة ستقام على الراحلة نفسها بعد ظهر يوم السبت بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حسب ما جاء في موقع "العربية".

فدوى جميل البيطار هو الإسم الحقيقي للفنانة زيزي البدراوي التي ولدت في القاهرة عام 1944، حيث اكتشفت موهبتها عن طريق المخرج الراحل حسن الإمام.

مجلة سيدتي وموقع سيدتي نت، يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفنانة وذويها.

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