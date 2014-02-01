هل تتدخل السفارة الأمريكية لحسم نسب توأمي زينة لأحمد عز؟

أصبح موضوع زينة وأحمد عز مادة للنميمة في الوسط الفني المصري، وهذا اتضح جلياً من الأحاديث التي تدور داخل أسوار نادي نقابة الممثلين، وهو المكان الذي يتجمّع فيه الفنانون ويتبادلون أحاديث يبدو أن محورها هذه الأيام قصة النجمين والتوأمين اللذين أنجبتهما زينة في الولايات المتحدة الأميركية قبل أشهر وعادت بهما إلى مصر الأسبوع الماضي.

"سيدتي نت" كانت حاضرة في النقابة، حيث دارت أحاديث عن هذه العلاقة التي شغلت الوسط الفني، بعض الفنانين كانوا مصرّين على تبرئة زينة، ولوم عز الذي تخلّى عن ولديه، في حين لام آخرون زينة وطالبوا عز بضرورة اتخاذ موقف رجولي، والاعتراف بالتوأمين.

ولم يخل الأمر من مواقف صادمة، إذ قال بعض الفنانين الرجال بأنهم لو كانوا مكان عز لتصرفوا مثله بالضبط، وتجاهلوا الفضيحة التي ستؤثر على مستقبله الفني.

وقد علمنا أنّ هناك بعض الفنانين المقربين لعز وزينة مثل أحمد السقا، يحاولون إقناع الطرفين بضرورة حلّ الموضوع بشكل ودي، علماًَ أنّ السقا هو الصديق المقرّب جداً لأحمد عز، وبالتأكيد يعرف تفاصيل الموضوع، وهو ما يؤكد فرضية أن ثمة زواج حصل بين النجمين، وبناءً عليه تدخّل السقا ليقنع صديقه بضرورة حل الموضوع قبل فوات الأوان.

أحد الفنانين الحاضرين في النقابة، أكد أنه حاول شخصياً الاتصال بأحمد عز لكنّ خطه كان مغلقاً باستمرار. وأكد البعض أنّ عز اشترى خطاً جديدا ًليجري به الاتصالات بمحاميه والمقربين منه، خشيه أن يكون هاتفه تحت المراقبة.

عائلة زينة وفق مصادر قريبة منها أكدت انها لا تريد اليوم سوى أن يعترف عز بطفليه، أما زينة فتؤكد أنها بعد اعتراف عز بالولدين ستقوم بالانفصال عنه بشكل نهائي.

على جانب أخر فقد علمنا أن زينة تواجه حرباً من أهلها، خصوصاً أنهم أشخاص بسطاء يخشون من الفضيحة، ما جعل معظم أفراد العائلة يأخذون منها موقفاً سلبياً، في حين أن شقيقتها تقف إلى جانبها وتؤازرها في محنتها.

زينة تجري اتصالات مكثفة مع بعض المسؤولين في السفارة الأمريكية في القاهرة للتدخل في حل الأزمة، خاصة وأنّ طفليها يحملان الجنسية الأمريكية بسبب ولادتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يعرف بعد إلى أين ستصل هذه المفاوضات.

أخيراً وعلى جانب متصل، فقد علمنا أنّ عدداً كبيراً من النجمات الشابات رفضن العمل في مسلسل أحمد عز "إكسلانس" تضامناً مع زينة، وطلب عز من الإنتاج تأجيل البدء في التصوير، وهو ما يعكس رغبته في الابتعاد عن الأضواء إلى اجل غير مسمى.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"