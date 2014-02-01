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Riccardo Tisci يتعاون مع "Nike" في مجموعة أحذية رياضية

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Riccardo Tisci يتعاون مع "Nike" في مجموعة أحذية رياضية Riccardo Tisci يتعاون مع "Nike" في مجموعة أحذية رياضية

تعاونت ماركة الأزياء الرياضية الشهيرة "Nike" مع المصمم Riccardo Tisci، المدير الإبداعي لدار "Givenchy"، ليقدم مجموعة مصغرة من الأحذية الرياضية المستوحاة من مجموعة الأزياء الرجالية لـ "Givenchy " لخريف وشتاء 2014-2015.
وتأتي هذه المجموعة بتصاميم مختلفة، منها: الأحذية الرياضية، وأحذية البوت القصيرة والطويلة، وتتميز هذه الأحذية بلونها الأبيض الجميل الذي تزينه ألوان صيفية مشرقة، ومن المفترض أن تتوفر النسخة البيضاء في محلات بيع معينة تتبعها المجموعة ذات اللون الأسود في شهر أبريل المقبل.

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سيدتي