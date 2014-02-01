اختاري أجمل فساتين ميريام فارس

تعتبر النجمة ميريام فارس واحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة، وهي كذلك الأكثر تفاعلاً مع جمهورها على الشبكات الاجتماعية، حيث تشاركهم بصور لإطلالاتها وفساتينها المختلفة في كل مناسبة أو حفل تظهر فيه.

تعجبنا اختيارات ميريام فارس بتجددها واختلافها فهي أبعد ما تكون عن التكرار والملل، إذ تحرص على تجربة كل الألوان والتصاميم المختلفة لتحصل على لوك ساحر وأنيق في كل مرة، ويحرص مصممها المفضل رامي قاضي على تلبية أمانيها في كل إطلالة.

إطلالتها بفستان رائع من رامي قاضي في حفل رأس السنة هي واحدة من إطلالاتها الأجمل بالنسبة لنا، بالإضافة إلى اللوك الرائع الذي اختارته للظهور في إحدى حلقات الرقص مع النجوم بفستان أزرق جميل مزين بالتطريزات الفضية التي زادت من فخامته.

كما تتميز ميريام فارس عن باقي النجمات بأنها تحرص على اختيار الأحذية الاستعراضية ذات التصميم الغريب والألوان الملفتة.

شاهدي معنا في هذا الموضوع أجمل فساتين ميريام فارس، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟



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