تعرّفي إلى مجموعة Georges Hobeika للأزياء الراقية

لا يتوقف المصمّم جورج حبيقة عن إبهارنا بمجموعاته التي يقدّمها مع كل موسم جديد. ولمجموعته المخصصة للأزياء الراقية، التي أطلقها مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، استطاع حبيقة أن يخطف الأنفاس بجمال القطع التي قدّمها والأجواء المنعشة التي انبعثت مع كل إطلالة من الإطلالات.

استوحى جورج حبيقة هذه المجموعة من جمال الطبيعة وعناصرها الخلابة، فجسّد أفكاره على أقمشة من الأورغانزا والحرير، ليضعنا أمام باقة من الفساتين التي يفوح منها عطر الربيع المنعش.

وبحرفية عالية، طُرّزت أوراق الأورغانزا على أقمشة الدانتيل، التي ارتدت بدورها ألوان الباستيل المذهلة والتي تليق بالموسم القادم.

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