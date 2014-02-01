سانت إيتيان يضم لاعب وسط أتليتكو مدريد

مدريد، (إفي): أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني انتقال لاعب الوسط الفرنسي جوشوا جيلافوجي إلى سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعود جيلافوجي بهذا إلى النادي الذي لعب لصالحه طوال أربعة مواسم بين عامي 2009 و2013 قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو بداية الموسم الحالي.

وخاض جيلافوجي في صفوف أتلتيكو مدريد سبع مباريات، ولم يشارك في الليجا سوى دقيقة واحدة، حينما نزل بديلا لجابي فرنانديز (ق89) أمام سلتا فيجو في اللقاء الذي أقيم في أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز أتليتكو بهدفين مقابل واحد.

في حين خاض أول لقاءاته في دوري الأبطال بقميص أتلتيكو أمام أوستريا فيينا النمساوي، حيث شارك بديلا لتياجو مينديز في اللقاء الذي استضافه فيسنتي كالديرون، معقل النادي الإسباني، وانتهى بفوز أصحاب الضيافة برباعية نظيفة، كما شارك في مباراة زينيت سان بطرسبرج الروسي بالبطولة ذاتها.

وشارك مع أتلتيكو مدريد في أربعة لقاءات بكأس ملك إسبانيا، كان أساسيا في ثلاثة منها.