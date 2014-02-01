بلاتر يزور منزل مانديلا

مدريد، (إفي): ترأس السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفدا زار منزل الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيسلون مانديلا في حي هوتون بجوهانسبرج، وفقا للاتحاد.

ورافق بلاتر في الزيارة التي أجراها الجمعة رئيس الاتحاد الأفريقي لركة القدم (الكاف)، عيسى حياتو، والأمين العام للفيفا جيروم فالكه، ورئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم داني جوردان.

وعقد الوفد اجتماعا خاصا مع جراسا ماشيل أرملة مانديلا، وكذلك زوجته السابقة ويني مانديلا وعدد من أفراد أسرته.

وأكد بلاتر "لقد تأثرت كثيرا جراء استقبال عائلة مانديلا لي، قمنا بزيارة العائلة برفقة أعضاء من أسرة كرة القدم لكي نقدم احترامنا والاحتفال بحياة الشخص الأكثر عطاء للانسانية في عصرنا، ألا وهو نيلسون مانديلا. لقد كان مانديلا يعني لي الكثير ولكثيرين حول العالم".

وأوضح "قمنا بتذكير العائلة بان خسارتهم هي خسارة لعالم كرة القدم وللعالم على العموم. كان من المهم بالنسبة إلينا أن نأتي إلى هنا شخصيا لكي نقدم كامل الإحترام إلى ماديبا (كما يطلق على مانديلا)، وجراسا ماشيل، ويني مانديلا وباقي أفراد العائلة".

وأضاف "لقد حصلت على امتياز من خلال معرفتي بماديبا وقامت بيننا صداقة قوية في العامين المنصرمين. لقد فهم ماديبا الدور الذي يلعبه فيفا وكرة القدم لمكافحة التمييز العنصري. أكن له احتراما كبيرا لما كان يمثله. شخصيا، لا أقدر بثمن ما قدمه لي، وما تعلمته من حياته ومن خلال أوقاتي الخاصة معه".

ورحل مانديلا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في الخامس من ديسمبر الماضي عن عمر 95 عاما، أمضى 27 عاما منه في السجون بسبب معارضته للنظام العنصري.