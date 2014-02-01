استقالة نائب ثامن من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

أعلن عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد تشيتين استقالته الجمعة، ما يرفع عدد البرلمانيين، الذين غادروا الحزب الحاكم منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية في منتصف ديسمبر 2013 إلى ثمانية.

و طبقا لموقع RT ووكالات قال النائب المستقيل “هناك أصدقاء آخرون (نواب) سيفعلون كما فعلت، سترون ذلك”، مبررًا قراره بضغوط من القضاء على معسكره.

واضاف “داخل الحزب هناك حديث عن قضايا فساد، وكأنها امر تافه، لم أتورط ابدًا في قضايا من هذا النوع”. ورغم مغادرة النائب لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك غالبية واسعة جدا في البرلمان، حيث لديه 319 مقعدا من 550.

ويواجه النظام التركي منذ منتصف ديسمبر أزمة نجمت من تحقيق قضائي واسع ضد الفساد هز السلطة القائمة منذ 2002. واضطر اردوغان لاجراء تعديل وزاري واسع لحكومته بعد استقالة ثلاثة من وزرائه بسبب الفضيحة.