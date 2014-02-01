قيادات النور تستنكر تصريحات برهامي بعدم دعم الحزب لـ”السيسي” حال ترشحه للرئاسة

تبرأت قيادات حزب النور” السلفي”، من التصريحات التي وردت علي لسان الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في حواره مع جريدة ” السفير” اللبنانية”، والتي أكد فيها أن السلفيين لن يؤيدوا المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الانتخابات الرئاسية. مؤكدين أن الحزب لم يعلن بعد موقفه من ترشح المشير، وأنه ليس لديه أي تحفظات على ترشحه.

وقال طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن موقف الحزب من مرشحي الرئاسة، لن يعلن إلا عقب إغلاق باب الترشيح، والتعرف على أسماء المرشحين وبرامجهم السياسية، وإخضاعهم للمعايير التي وضعها الحزب لتقييم المرشحين.

وأكد أن الحزب ليس لديه أي تحفظات على ترشح السيسي للرئاسة، حيث يرى أن الترشح حق مكفول لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التي اقرها الدستور بشأن المرشح الرئاسي، مشيرًا إلى أن مقاطعة الحزب للانتخابات الرئاسية “مستحيلة”، قائلاً: ” طالما قررنا انتهاج العمل السياسي، فعلينا اتخاذ مواقف إيجابية من الأحداث والقضايا المختلفة”.

وأكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ان الحزب سيعلن موقفه من مرشحي الرئاسة، عقب إغلاق باب الترشح، وإخضاع الشخصيات المرشحة، لمجموعة من المعايير للمفاضلة بينهم منها مدي قدرتهم علي تحقيق العدالة الإجتماعية، والمصالحة ولم شمل المصريين، واحترامهم للقانون والدستور، واستعدادهم لتبني الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

ووصف الدكتور محمود حجازي، امين الحزب ببورسعيد، تصريحات “برهامي” بالمكذوبه”، مؤكدًا أن الحزب لم يحسم بعد موقفه من الانتخابات الرئاسية.