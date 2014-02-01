ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحولات الكهربائية بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص تخصص فى أعمال البلطجة وفرض الاتاوات والسطو المسلح على المحولات الكهربائية بالمزارع الموجودة بالمناطق الصحراوية وعثر مع المتهمين على فرد خرطوش و عدد من الطلقات و أسلحة بيضاء.

كان اللواء محمد حبيب, مدير أمن البحيرة قد تلقى معلومات عن التشكيل العصابى من اللواء أشرف عبد القادر, مدير إدارة البحث الجنائى وتم تشكيل فريق للبحث تحت إشراف العميد محمد خريصه رئيس المباحث والعقيد خالد غانم رئيس فرع البحث ببدر و الرائد احمد حمد رئيس مباحث الدلنجات .

وتوصلت جهود البحث الى قيام كلا من محمد .م.ع 22 سنه و أحمد .ى.ف 21 سنه و رضا .م.ق 22 سنه و عبد الله .ع. ى 17 سنه و أحمد .م. ش 24 سنه و ابوزيد .س. ع 20 سنه وجميعهم مقيمين قرية احمد رامى دائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المحولات والمولدات الكهربائية الخاصة بالمزارع بدائرة المركز مستخدمين في ذلك سيارة بدون لوحات معدنية.

تم تقنين الإجراءات وإعداد أكمنه لضبط المتهمين وتم ضبطهم متلبسين و بحوزة المتهم الاول فرد خرطوش و 2 طلقة و بحوزة الثانى والثالث أسلحة بيضاء و مقص حديدى كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى السرقة و تبين انها مبلغ بسرقتها كما تم ضبط محول كهربائى محمل فوق السيارة تبين انه خاص بمزرعة محمد على شاهين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة محولات كهربائية و ارشدوا عن أماكنها، تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.