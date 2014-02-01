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رسميًا .. السيسي يتقلد كتافات ” رتبة المشير ” تنفيذاً لقرار عدلي منصور

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رسميًا .. السيسي يتقلد كتافات ” رتبة المشير ” تنفيذاً لقرار عدلي منصور رسميًا .. السيسي يتقلد كتافات ” رتبة المشير ” تنفيذاً لقرار عدلي منصور

وعدلى منصور

يتقلد اليوم السبت، المشير عبدالفتاح السيسي ، وزير الدفاع، الكتافات الخاصة برتبة المشير، وذلك تنفيذ لقرار الترقية الذى أصدره الرئيس عدلي منصور.

المشير السيسي هو الوزير التاسع الذي يتقلد هذه الرتبة، وأول من تقلدها هو المشير عبدالحكيم عامر، وآخرههم المشير حسين طنطاوي، والذي حصل عليها بعد عام واحد فقط من تقلده منصب القائد العام للقوات المسلحة.

رتبة المشير أسمى وأعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة ولا يصل إليها إلا القائد العام للقوات المسلحة، ولا يسمح أن يكون هناك أكثر من مشير واحد في الخدمة في نفس الجيش، هذا ما عليه الحال عادة في الدول العربية التي تعرف هذه الرتبة.

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