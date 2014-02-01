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برهامي : السلفيون لن يدعموا ” السيسي ” فى انتخابات الرئاسة

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برهامي : السلفيون لن يدعموا ” السيسي ” فى انتخابات الرئاسة برهامي : السلفيون لن يدعموا ” السيسي ” فى انتخابات الرئاسة

فجر الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن الجبهة السلفية وحزب النور لن يؤيدا المشير عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف برهامة خلال حواره مع صحيفة “السفير  اللبنانية” أن الجبهة والنور لن يكون لهما مرشح رئاسي لعشر سنوات على الأقل.

وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن جماعة الإخوان أضرّت بالإسلام السياسي بسبب الطريقة التي أدارت فيها خلال العام الوحيد من حكمها.

وقال برهامى “المشاركة في الفريق الرئاسي للرئيس المعزول محمد مرسي كانت خطأ، ونعلم جيدًا أنها كانت مشاركة كارتونية، ولكننا خدعنا من قبل الإخوان، كما خدع الشعب المصري كله”.

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