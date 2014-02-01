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72 مليون يورو من نصيب شاب فرنسى في ” اليانصيب “

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72 مليون يورو من نصيب شاب فرنسى في ” اليانصيب “ 72 مليون يورو من نصيب شاب فرنسى في ” اليانصيب “

أرشيفية

في اليوم الأخير من شهر يناير، ودع شاب فرنسى الحياة الفقيرة فلم يعد بحاجه إلى شد الحزام ليدخل عالم المليونيرات من اوسع ابوابها بعد ان دخل فى سحب اليانصيب ليفوز 72.149.579 مليون يورو، وهذا هو سابع أكبر مكسب في فرنسا منذ إنشاء اليانصيب الأوروبية في فبراير 2004.

هذا هوالفائز رقم 104 الذى يفوز بملايين من اليورو منذ عام 2004.

منذ إنطلاق لعبة اليانصيب فى اوروبا التى بدأت يوم 13 فبراير 2004 ، سجلت فرنسا أكبر عدد من الفائزين ( 85 ) ، تليها اسبانيا ( 68 ) والمملكة المتحدة ( 66 ) . وبلغ الرقم القياسي لليانصيب الأوروبي 190،000،000 مليون يورو و كان من نصيب زوجين في المملكة المتحدة.

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