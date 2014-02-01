روسيا تبدي غضبها من رفض واشنطن تسليم طيار محتجز لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن موسكو تبدى غضبها من رفض الولايات المتحدة تسليم طيار روسي محكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة تهريب مواد مخدرة، ما سيؤثر سلبا على مستوى العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستى) الروسية اليوم – عن بيان أصدرته الوزارة – أن الرفض الأمريكى لتسليم الطيار قسطنطين ياروشينكو ، وفقا لمعاهدة تسليم السجناء التي تبناها مجلس أوروبا عام 1983 ، لا أساس له ، كما يعتبر أمرا غير مقبول على الإطلاق ، وسيؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون في إنفاذ القانون.

يذكر أن الطيار الروسي (42 عاما) احتجز في أوائل يونيو 2010 في عاصمة ليبيريا مونروفيا ، ثم نقل سرا إلى نيويورك ، ويتهم ياروشينكو مع عدد من المحتجزين بتنظيم تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية.

ويدعي ياروشينكو أنه التقى في أوكرانيا مع أحد أعضاء العصابة الإجرامية الدولية التي تزاول تهريب الكوكايين من فنزويلا وكولومبيا ، وإتفق على تخصيص طائرة مع الطاقم لنقل أربعة أطنان من الكوكايين من جمهورية جنوب أفريقيا إلى ليبيريا ، فيما يزعم الجانب الأمريكي أن قسما من الكوكايين كان يجب أن ينقل إلى غانا ومن هناك إلى نيويورك.

وإثر نقله إلى نيويورك وجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة مذكرة إتهمت فيها الجانب الأمريكي بالخرق المتعمد لاتفاقية فيينا لحقوق الإنسان والاتفاقية الثنائية التي تنص على الإبلاغ المتبادل في حال احتجاز مواطنيهما.

أ ش أ