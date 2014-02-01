«أمن الهيئات» تبحث التعاون مع وفد أمني تركي

استقبل العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، في مكتبه، وفداً أمنيا من الجمهورية التركية، بحضور مديري الإدارات الفرعية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير العلاقة بين شرطة دبي والشرطة التركية.

وشهد الوفد الضيف عروضا قدمتها الشرطة النسائية في إدارة أمن وحماية الشخصيات، تشتمل على فنون قيادة الدراجات النارية أثناء مرافقة الشخصيات المهمة، وكيفية حماية الشخصية في حالة تعرضها لأي هجوم.

وفي ختام العرض قدم العقيد عبدالله خليفة المري، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، شرحاً مفصلاً عن السترة الواقية التي تستخدم من قبل أفراد الدراجات النارية أثناء حماية كبار الشخصيات، كما تم عرض فيلماً وثائقياً عن مهام وواجبات الإدارة العامة.