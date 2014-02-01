"ترخيص أبوظبي": الربط الإلكتروني مع البنوك ووكالات السيارات نهاية العام

تنجز إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي الربط الإلكتروني مع البنوك ووكالات بيع المركبات الجديدة،نهاية العام الجاري وفق العقيد سهيل الخييلي، رئيس قسم ترخيص المركبات ، الذي أكد أن إنجاز المعاملة الواحدة لدى مراكز الخدمة الـ" 48" في إمارة أبوظبي يستغرق أقل من خمس دقائق، والتعامل مع ملاحظات ومقترحات المواطنين والمقيمين عبر موقع شرطة أبوظبي أو رقم مركز خدمات وزارة الداخلية (8005000)بجدية.

وقال إن الربط مع البنوك سيوفر بيانات عن حالة الرهن للمركبات عند تقدم الأشخاص للحصول على خدمات الترخيص التي تتطلب فك الرهن، أو توفيرعدم ممانعة من البنك،الربط مع الوكالات ،وعارض السيارات من خلال نماذج الكترونية لنماذج البيع متضمنة البيانات للتسهيل على المواطنين والمقيمين بتوفير الوقت والجهد .

واعتبر ذلك جزءاً من منظومة مشروع الربط المتكامل، والتي تمت مع شركات التأمين، ومراكز شركة أبوظبي الوطنية للبترول للفحص الفني (أدنوك) والجمارك،والجنسية والإقامة ومحطات الفحص التابعة لشركة الإمارات للمواصلات؛ مؤكداً أن عملية الربط حددت المسؤولية في حال حدوث أي أخطاء أثناء إجراء المعاملة .

وأوضح أن الربط مع الجمارك يتيح التعامل مع بيانات المركبات التي تستورد من خارج الدولة إلكترونياً، وتسهيل إجراءات ترخيصها، ومنع الأخطاء، ويمكن الجهتين التعامل إلكترونياً، وإنجاز معاملة إصدار التراخيص من قبل الإدارة، ويمكنها إدخال بيانات المركبة، وجميع المعلومات المتعلقة بها إلكترونياً، والاستغناء عن الوثائق الورقية، مؤكداً دقة المعلومات التي يتم إدخالها وصعوبة تزويرها ، مشيراً إلى أن بيانات المركبة تظهر عبر النظام تلقائياً عند بدء إجراءات معاملة التسجيل.

أما الربط مع قطاع التأمين يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم دون تقديم، أو إبراز أية أوراق إذ يوفر النظام كافة البيانات عن وثيقة التأمين وصاحب المركبة، ونوعيتها إلكترونياً، وإنجاز المعاملة على وجه السرعة والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات .

وقال: إن ربط شركات التأمين أسهم في تحديد المسؤول قانونياً في حال حدوث أي أخطاء أثناء عملية تسجيل وثيقة التأمين، مشيراً إلى تخصيص نافذة لجميع وكالات السيارات على نظامها الإلكتروني؛ وتسمح بإرسال كافة المعلومات الخاصة بالمركبات إلكترونياً.

وأكد أن تجديد ملكية مركبات الشركات يتم الكترونياً من خلال بوابة "مركبتي"وهي الزامية، و أن إنجاز المعاملة لحين تسليمها إلى الشركة عن طريق "امبوست" يستغرق ( 96 ساعة ) مقابل توفير الخدمات على شبكة الإنترنت، مثل معاملات تجديد ملكية المركبات وبدل فاقد وتالف والتسفير السياحي عبر بوابة حكومة أبوظبي والتطبيقات الذكية، ترجمة لرؤية الحكومة في هذا الشأن .

وأوضح أن المدة الزمنية لإنجاز المعاملة الواحدة لدى"ترخيص الآليات والسائقين" وفروع الخدمة يستغرق أقل من 5 دقائق في حال عدم وجود قيود على المركبة، مرجع ذلك إلى تحسين العمليات المتعلقة بالإجراءات وتطبيق نظام الموظف الشامل،مضيفاً أن الإدارة اخذت في حسبانها أهمية الشراكة مع المتعاملين بتطبيق منهجية التواصل الخارجي عبر سياسة الباب المفتوح؛ من خلال مركز خدمة العملاء الذي يتولى حل المشكلات التي قد تواجهىهم بشكل مباشر، بالتنسيق مع أكثر من 25 جهة دون الحاجة إلى رجوع طالبي الخدمة إلى تلك الجهة، والرد على استفساراتهم بشـأن المستندات المطلوبة والإجراءات عبر الرقم (8005000)وموقع الشكاوى والمقترحات على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

ولفت إلى التواصل مع المتعاملين من خلال استطلاعات الرأي نصف السنوية، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، في ما يتم من خلال نتائجة معالجة المشكلات والمقترحات التي تؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتتيح الإدارة للمتعاملين تقييم أداء العاملين بعد إنجاز معاملاتهم عبر جهاز الاستبيان الإلكتروني .

وذكر أن المواطنين والمقيمين يحصلون على خدمات الإدارة عبر 48 مركز خدمة على مستوى إمارةأبوظبي، مؤكداً عزم الإدارة زيادة عددها لمواكبة الزيادة السكانية وعدد المركبات،وتوفير الخدمة بأعلى درجات الجودة وإنجازها على وجه السرعة.