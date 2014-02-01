إجراءات أمنية مشددة بمطار القاهرة تزامنا مع محاكمة مرسى

اتخذت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء علاء الدين على، مدير أمن المطار إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، فى أحداث الاتحادية بأكاديمية الشرطة صباح اليوم السبت، حيث انتشرت قوات الأمن بالمداخل المؤدية للمطار من كافة الاتجاهات.

وانتشر رجال البحث الجنائى برئاسة اللواء يسرى عبد العزيز، فى الأكمنة ومراجعة كافة المشتبه بهم للتأكد من شخصيتهم، كما استعانت الإدارة العامة لشرطة المطار بمجموعات قتالية للتعامل السريع مع أى طارئ، بالإضافة إلى مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية التى تستخدم للكشف عن المفرقعات.

وقال مصدر بالمطار إن التدابير الأمنية المشددة التى اتخذت صباح اليوم، لمواجهة أى محاولات للتظاهر فى محيط المطار أو التسلل إليه، مضيفاً أن جميع مداخل ومخارج المطار مؤمنة تمامًا بالتنسيق بين أجهزة الشرطة، وذلك عبر كمائن مرورية، على جميع المداخل والمخارج بخلاف التأمين الكامل للمراكز الحيوية كبرج المراقبة الجوية، ومركز الملاحة والعمليات الجوية.