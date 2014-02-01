غياب تام للإخوان.. ومواطنون يرفعون صور السيسى بمحيط الأكاديمية

سادت حالة من هدوء الحذر قبل بدء نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، بأكاديمية الشرطة للحكم فى ثالث القضايا المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية.

كما شهد محيط المحكمة غيابا تاما لعناصر جماعة الإخوان فى ظل تواجد بعض المواطنين من مؤيدى المشير عبد الفتاح السيسى الذين رددوا الهتافات المؤيدة له ورفعوا صوره.

موضوعات متعلقة:

>الأمن ينشر أكمنة على طريق "الأوتوستراد" استعداداً لمحاكمة "مرسى"

تكثيف أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل بدء ثالث جلسات محاكمة مرسى

طائرة هليكوبتر تحلق أعلى أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى

مدير أمن القاهرة يتفقد محيط أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى

وصول مرسي مقر جلسة محاكمته في أحداث الاتحادية بأكاديمية الشرطة

>