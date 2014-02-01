ضبط 4 قضايا مخدرات و5 قطع سلاح أبيض فى حملة أمنية بسوهاج ‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، من ضبط 4 قضايا مخدرات وقطعتين سلاح ناري غير مرخص و4 قطع سلاح أبيض حيث تم ضبط في مجال مكافحة المخدرات .

وتم ضبط 7 ” قطع لمادة داكنة اللون، يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام ومبلغ 335 جنيه وسلاح أبيض بحيازة المتهم هيثم عبد الناصر رمضان محمد سن 23 سائق، ويقيم شارع الحرية بمدينة جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 216 إداري قسم جرجا لسنة 2014 .

وتم ضبط “10″ أقراص مخدرة بحيازة المتهم حسن حشمت السيد سن 20 عامل – ويقيم دائرة مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى 00 تحرر عن ذلك المحضر رقم 539 إداري مركز البلينا لسنة 2014 ، و” 7 ” أقراص تامول المخدر وسلاح ابيض ومبلغ 30 جنيه بحيازة المتهم أيمن احمد شعبان حسين سن 30 عامل – ويقيم بناحية روافع القصير – دائرة مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع والمبلغ من حصيلة البيع – تحرر عن ذلك المحضر رقم 739 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 .

وتمكن الملازم أول محمد عميره، ضابط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط قطعة لمادة داكنة اللون تشتبة ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرام بحيازة المدعوعامر راضى حافظ احمد سن 33 سائق، ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطـي جارى تحرير المحضر اللازم بقسم ثان سوهاج .

> وفي مجال ضبط الاسلحة النارية الغير مرخصة تم ضبط عدد قطعتين سلاح حيث تم ضبط – طبنجه والتر ألمانـي عيار 7.65 بدون أرقام و “3″ طلقات من ذات العيار بحيازة المتهم شعبان عبد العال أبو عمرة عبد العال سن 25 عامل، ويقيم بناحية أولاد حمزة، دائرة مركز العسيرات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 180 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .

وتم ضبط فرد روسـي محلى الصنع وسلاح ابيض بحيازة المتهم حسن حشمت السيد سن 20 عامل – ويقيم دائرة مركز جرجا وعلي ذات السياق تم ضبط 4 قطع سلاح ابيض بسوهاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات .