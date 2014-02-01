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دراسة أمريكية : تونس من أكثر الدول العربية تشجيعا لحرية المرأة

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دراسة أمريكية : تونس من أكثر الدول العربية تشجيعا لحرية المرأة دراسة أمريكية : تونس من أكثر الدول العربية تشجيعا لحرية المرأة

صورة توضيحية للدراسة

نشرت جامعة ميتشجن الأمريكية استطلاعا للرأي حول توجهات 7 من الدول العربية حيال طريقة ارتداء النساء لملابسهن ، جاء الإستطلاع في إطار بحث موسع عن العلاقات بين الجنسين و السياحة و التسامح .

قامت الدراسة ، بتسليط الأضواء علي نوعية ملابس المرأة بالدول العربية و الإسلامية ، و نوعية الملابس التي تفضلها ، و عرضت الدراسة 6 نماذج لنساء يرتدين الحجاب حسب الجزء المراد تغطيته .

معظم الأشخاص الذين شاركوا في الإستطلاع وقع اختيارهم علي النموذج الرابع للمرأة التي تغطي شعرها و أذنيها و تكشف وجهها ، و أظهرت الدراسة ان تونس من اكثر الدول تشجيعا للمرأة ، و احتراما لحريتها الشخصية في ارتداء ملابسها .

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