1.23 مليار مُستخدم لفيس بوك شهريا

أعلنت فيس بوك إن لديها الآن 1.23 مليار مستخدم شهريا وإن 945 مليون يحصلون على الخدمة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وحققت فيس بوك أقوى نمو للإيرادات في عامين متجاوزة توقعات وول ستريت مع استمرار نمو قوي لمبيعات شركة الإنترنت من إعلانات المحمول.

وذكرت أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إن إيرادات إعلانات المحمول شكلت 53 بالمئة من إجمالي إيرادات الإعلانات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 أو 1.24 مليار دولار مقارنة مع حصة بلغت 49 بالمئة في الربع الثالث.

وسجلت فيس بوك أرباحا بلغت 523 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 مقارنة مع 64 مليون دولار قبل عام.