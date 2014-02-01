أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

1.23 مليار مُستخدم لفيس بوك شهريا

Google+ Print
1.23 مليار مُستخدم لفيس بوك شهريا 1.23 مليار مُستخدم لفيس بوك شهريا

فيس بوك

أعلنت فيس بوك إن لديها الآن 1.23 مليار مستخدم شهريا وإن 945 مليون يحصلون على الخدمة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وحققت فيس بوك أقوى نمو للإيرادات في عامين متجاوزة توقعات وول ستريت مع استمرار نمو قوي لمبيعات شركة الإنترنت من إعلانات المحمول.

وذكرت أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إن إيرادات إعلانات المحمول شكلت 53 بالمئة من إجمالي إيرادات الإعلانات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 أو 1.24 مليار دولار مقارنة مع حصة بلغت 49 بالمئة في الربع الثالث.

وسجلت فيس بوك أرباحا بلغت 523 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 مقارنة مع 64 مليون دولار قبل عام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا