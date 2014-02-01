ضبط مدرس بحوزته سلاح أبيض وعاملين قاما بسرقة توك توك بسوهاج‎

تمكن الملازم أول يوسف شعيب ضابط وحدة مباحث الاشتباه، والملازم أول حسام العادلى ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط المتهم محمود عبد الهادي أبو المجد سراج سن 26 عامل – ويقيم قسم أول سوهاج وبحوزته عدد ” 1 ” براويطة وبداخلها عدد ” 1 ” موتور وعدد ” 1 ” كوريك وعدد ” 2 ” مفتاح صليبة وانجليزى، وكذا عدد من المفاتيح مختلفة المقاسات والأنواع والمذكور لا يحمل تحقيق شخصية وبسؤاله عن تلك المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى ورش البلاط بمنطقة الغياتيه – دائرة قسم أول سوهاج ملك المدعو مصطفى اسعد خضيرى سن 50 صاحب ورشة بلاط – ويقيم دائرة القسم .

بالكشف عن المتهم تبين انه مطلوب فى القضية رقم 3848 جنح مركز سوهاج لسنة 2012 حصر رقم 7801 لسنة 2013 ” سرقة ” غيابي بالحبس سنة وعلي صعيد أخر ، تمكنت وحدة مباحث مركز المنشأة بسوهاج من ضبط كلا من ، خالد فوزي على محمود سن 32 مدرس لغة انجليزية – ويقيم بناحية سلامون أخميم وبحوزته سلاح أبيض، و أسامة أحمد محمد إبراهيم سن 29 عامل – ويقيم مدينة أخميم أثناء قيامهما بسرقة توك توك بالإكراه من المدعو صبري حسن عبد العال حسن سن 37 نجار مسلح ومقيم شارع الحرية بمدينة المنشاة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق .