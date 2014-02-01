60 مدرعة و 4 آلاف ضابط لتأمين محاكمة مرسي في أحداث الإتحادية

شهدت أكاديمية الشرطة اليوم تشديدات أمنية مكثفة غير مسبوقة ، استعداداً لثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى .

وانتشر أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة، فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.

وشاركت عناصر من القوات الجوية فى أعمال المراقبة من الجو، لرصد أى تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية، كما تمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة، تجنبا لأى أعمال عنف من المتوقع حدوثها.

كما تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بمحيط أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة فى الكشف عن المتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان الأكاديمية.