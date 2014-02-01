أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

60 مدرعة و 4 آلاف ضابط لتأمين محاكمة مرسي في أحداث الإتحادية

Google+ Print
60 مدرعة و 4 آلاف ضابط لتأمين محاكمة مرسي في أحداث الإتحادية 60 مدرعة و 4 آلاف ضابط لتأمين محاكمة مرسي في أحداث الإتحادية

قوات الأمن تقوم بتأمين المحاكمة وغياب أنصار المعزول

 

شهدت أكاديمية الشرطة اليوم تشديدات أمنية مكثفة غير مسبوقة ، استعداداً لثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى .

وانتشر أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة، فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.

وشاركت عناصر من القوات الجوية فى أعمال المراقبة من الجو، لرصد أى تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية، كما تمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة، تجنبا لأى أعمال عنف من المتوقع حدوثها.

كما تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بمحيط أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة فى الكشف عن المتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان الأكاديمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا