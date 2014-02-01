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وصول مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة

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وصول مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة وصول مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة

أرشيفية

 

وصل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مقر أكاديمية الشرطة بعد نقله بواسطة مروحية من مقر محبسه بسجن برج العرب إلى الأكاديمية، استعدادا لبدء الجلسة الثالثة من جلسات محاكمته وعدد من قيادات تنظيم الاخوان  فى القضية المعروفة اعلاميا ب”قضية الاتحادية”.

وأكد مصدر أمنى اليوم السبت،  أن مرسى وصل إلى اكاديمية الشرطة بواسطة مروحية، وتم نقله بواسطة سيارة وسط حراسة أمنية مشددة إلى الغرفة الملحقة بقاعة المحاكمة.

وأضاف المصدر الأمنى أن المتهمين ال14 فى القضية قد وصلوا إلى مقر الأكاديمية؛ حيث تم نقلهم من مقر محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات وسط إجراءات أمنية مشددة.

أ ش أ

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