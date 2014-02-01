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وصول هيئة المحكمة لنظر ثالث جلسات محاكمة “مرسي” في أحداث الإتحادية

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وصول هيئة المحكمة لنظر ثالث جلسات محاكمة “مرسي” في أحداث الإتحادية وصول هيئة المحكمة لنظر ثالث جلسات محاكمة “مرسي” في أحداث الإتحادية

محاكمة مرسي

وصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة الي أكاديمية الشرطة ، لنظر ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ ” محاكمة العصر ” والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الإتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين  والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف ، بالإضافة إلى إصابة العشرات ، وذلك عن طريق طيارة هليكوبتر نقلتهم من مطار ألماظة طبقا للخطة الأمنية .

وعلي جانب أخر وصل منذ الصباح الباكر عدد من أعضاء فريق الدفاع الحاضر عن الرئيس المعزول، وهم كل من محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع إلى جانب منتصر الزيات، ومحمد الدماطى .

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