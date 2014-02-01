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غياب تام لعناصر الإخوان عن محيط أكاديمية الشرطة قبل الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي

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غياب تام لعناصر الإخوان عن محيط أكاديمية الشرطة قبل الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي غياب تام لعناصر الإخوان عن محيط أكاديمية الشرطة قبل الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي

قوات الأمن تقوم بتأمين المحاكمة وغياب أنصار المعزول

شهد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة غيابا تاما لأى من عناصر تنظيم الإخوان حتى الآن؛ وذلك قبيل بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية (أحداث الاتحادية).

ورصد مندوبا وكالة أنباء الشرق الأوسط غيابا تاما لعناصر تنظيم الاخوان الارهابى عن كافة الشوارع المؤدية الى الأكاديمية حتى الآن، وذلك على الرغم من دعوة ما يسمى ب”تحالف دعم الشرعية” بالاحتشاد أمام مقر الأكاديمية.
> ومن جهة أخرى، قامت قوات الأمن بفرض طوق أمنى ببداية الشارع المؤدى إلى البوابة رقم “8″ للأكاديمية المخصصة لدخول الصحفيين والاعلاميين والمحامين، ومنع دخول السيارات إلى الشارع؛ وذلك فى إطار الاجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المحاكمة وخشية وجود أى سيارات مفخخة.
> كما اعتلى عدد من رجال الشرطة العقارات المطلة على البوابة رقم “8″ للأكاديمية فى إطار خطة التأمين لكشف المحيط الخارجى للبوابة.

أ ش أ

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