«الطرق» تـُطلع وفد «ديوا» على منهجية المقارنة المعيارية

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إدارة التطوير والأداء المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، في إطار تبادل الخبرات في مجال منهجية المقارنة المعيارية ومؤشرات معايير التميز الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، عبر عروض مرئية تناولت تفاصيل عدد من المؤشرات المؤسسية والأداء الحكومي.

وقالت شيخة الجرمن، مدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن زيارة وفد (ديوا) جاءت من منطلق حرص الهيئة على التعاون مع الجهات الحكومية كافة للوصول إلى أفضل الأساليب في تطوير الأداء الحكومي، والاطلاع المتبادل على أرقى المعايير والمؤشرات المتبعة في التميز المؤسسي.

وأضافت: إن الوفد اطلع، عبر عرض مرئي، على دليل إعداد وتنفيذ المقارنات المعيارية الخاص بهيئة الطرق والمواصلات وتم شرح منهجية المقارنة المعيارية بالهيئة ومقارنتها بالمنهجية المتبعة في هيئة كهرباء ومياه دبي، كما تم أيضاً عرض ومناقشة مؤشرات النتائج الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ممثلة في نتائج المتعاملين، ونتائج الموارد البشرية، ونتائج الشراكة والالتزام المجتمعي، وكذلك معيار نتائج الأداء الرئيسية.

واستطردت، أنه تمت مناقشة بعض المؤشرات في أجواء اتسمت بالثراء المعرفي والتساؤلات المهمة التي أوضحت مدى إدراك الطرفين لأهمية المقارنات المعيارية في العمل الحكومي ودورها الفعّال في ترسيخ الأداء المتميز وتطويره، مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات تـُعتبر أحد أهم الجهات الحكومية من ناحية تبني أفضل وسائل الارتقاء بأساليب العمل النوعي نظراً للمهام الكبيرة المنوطة بها.

من ناحية أخرى، أشاد وفد هيئة الكهرباء ومياه دبي بالعروض المرئية للمقارنة المعيارية لهيئة الطرق والمواصلات ومعايير النتائج للأداء الحكومي المتميز، مؤكداً استفادته من المعلومات التفصيلية التي اطلع عليها في هذا المجال الذي يـُعد مجالاً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي والعمل المؤسسي، ما يعني أن تبادل الخبرات يضمن التحقيق الأمثل لرؤية حكومتنا الرشيدة لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً.