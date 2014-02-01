إنشاء وإحلال 594 فيلا سكنية جديدة للمواطنين وتسليم 123 فيلا

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برفع المستوى المعيشي للمواطنين وضرورة توفير المسكن الملائم لهم بما يحقق رؤية سموه في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين البيئة المعيشية وبمتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بإنشاء عدد من المساكن التي أمر بها للمواطنين الذين تقدموا لسموه بطلبات للحصول علىها خلال جولته في الساحل الشرقي والتي بلغت 2500 طلب أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء 529 فيلا سكنية للمواطنين ممن استوفوا كافة الوثائق والشروط المطلوبة منهم.

وبموجب هذه الدفعة سيتم بناء 4 فلل سكنية بإمارة أبوظبي و4 فلل سكنية اخرى في إمارة دبي و231 فيلا في إمارة الشارقة و28 فيلا في إمارة عجمان و137 فيلا في إمارة الفجيرة و14 فيلا في إمارة أم القيوين و111 فيلا في إمارة رأس الخيمة.

يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أقرت الشهر الماضي بناء عدد 176 فيلا سكنية للمواطنين في مختلف امارات الدولة ضمن قوائم الطلبات التي وجه بها سمو ولي عهد ابوظبي .

وأكد معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أن الفرق الفنية التابعة للجنة تقوم بدراسة ملفات بقية المواطنين الذين وجه بها سمو ولي عهد ابوظبي ببناء مساكن لهم بتسارع كبير تمهيدا لعرض نتائج دراستهم على اللجنة لإقرارها ومن ثم البدء بإنشاء تلك المساكن.

كما اقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة البدء بصورة عاجلة بإحلال وإنشاء 65 مسكنا للمواطنين الذين تتطلب أوضاع مساكنهم الإحلال العاجل وكذلك أصحاب الحالات الخاصة الذين تتطلب أوضاعهم الحصول وبشكل عاجل على مسكن مناسب لضمان الاستقرار الاسري والاجتماعي.

كما وجه سموه بتسليم عدد من المساكن التي تم الانتهاء من إنشائها إلى مستحقيها حيث أقرت اللجنة تسليم 34 مسكنا في البدية وخمسة مساكن في صرم و38 مسكنا في إذن و35 مسكنا في احفره حيث وجهت اللجنة المواطنين الذين تمت الموافقة على تسليمهم المساكن مراجعة إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة لاستكمال إجراءات تسلمهم لمساكنهم.

وصرح معالي أحمد جمعه الزعابي بأن اللجنة وكافة الفرق الفنية التي تقوم بالتخطيط والإعداد والتنفيذ تولي اهتماماً كبيراً لمشاريع إنشاء مساكن المواطنين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باعتبار أن المساكن تشكل عنصراً أساسياً في راحة واستقرار الفرد والأسرة.. مؤكدا أن اللجنة لا تدخر جهداً في سبيل إنجاز هذه المساكن وفقاً لأعلى المستويات وبما يحقق الرضا والسعادة للمواطنين.

واضاف معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد ابوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقضي بتطوير آليات العمل ومفاهيم العمل في كل مرحلة من مراحل إنجاز مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والمقياس في مدى نجاح الإنجازات التي تحققها مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة هو راحة وسعادة المواطنين.

ترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الذي عقد بمقر وزارة شؤون الرئاسة معالي احمد جمعة الزعابي وحضره كل من محمد عبدالله الرميثي وجبر محمد السويدي وسعيد محمد المقبالي وراشد العامري ومحمد محمد صالح وعبدالله سيف النعيمي وحسن المنصوري ومحمد المعيني ومحمد عيسى محمد وعلى الدهماني.

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