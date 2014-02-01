فبراير.. توقيع اتفاقية مع الإمارات لحماية أسماك قرش مهددة بالانقراض

تشارك وزارة الدولة لشئون البيئة يوم 17 فبراير المقبل, فى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات، حول حماية أسماك القرش المهددة بخطر الانقراض فى البحر الأحمر والمتوسط التابعة لاتفاقية الأنواع المهاجرة CMS، والتى تندرج ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

وقال الدكتور وحيد سلامة، مسئول إدارة التنوع البيولوجى بقطاع حماية الطبيعة فى وزارة البيئة, فى تصريح خاص لليوم السابع، أمس الجمعة، إنه من المزمع أن يقوم بتوقيع المذكرة الوزير ليلى إسكندر وزير البيئة، أو الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة، ولم يتم التحديد حتى الآن.

وأشار وحيد، إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 7 أنواع من أسماك القرش المعرضة للانقراض فى البحر الأحمر والمتوسط ونوعا من الأسماك الغضروفية، وأن هذه المذكرة ليس لها علاقة بظهور أنثى القرش الحوت "الويل شارك" فى جزيرة الجفتون بمدينة الغردقة، حيث إن هذا النوع مسجل 38 مرة كنوع نادر.